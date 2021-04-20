Аргентина первой из стран Латинской Америки запустила у себя производство российской вакцины от коронавируса Спутник V, передает . Сообщается, что первую партию препарата доставят в ..

Аргентина первой из стран Латинской Америки запустила у себя производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает . Сообщается, что первую партию препарата доставят в Россию. Это необходимо для контроля качества – вещество проверят специалисты центра имени Гамалеи.