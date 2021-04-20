Аргентина первой из стран Латинской Америки запустила у себя производство российской вакцины от коронавируса Спутник V, передает . Сообщается, что первую партию препарата доставят в ..
<a href="https://33live.ru/novosti/20-04-2021-v-argentine-nachali-proizvodit-vakcinu-sputnik-v.html" target="_blank">В Аргентине начали производить вакцину Спутник V</a> - Аргентина первой из стран Латинской Америки запустила у себя производство российской вакцины от коронавируса Спутник V, передает . Сообщается, что первую партию препарата доставят в ..
[url=https://33live.ru/novosti/20-04-2021-v-argentine-nachali-proizvodit-vakcinu-sputnik-v.html]В Аргентине начали производить вакцину Спутник V[/url] - Аргентина первой из стран Латинской Америки запустила у себя производство российской вакцины от коронавируса Спутник V, передает . Сообщается, что первую партию препарата доставят в ..