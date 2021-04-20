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<a href="https://33live.ru/novosti/20-04-2021-v-armavire-na-detej-ruxnul-shkolnyj-potolok.html" target="_blank">В Армавире на детей рухнул школьный потолок</a> - В одной из школ города Армавир в Краснодарском крае в одном из классов прямо во время урока обрушился потолок, передает . Удар штукатурки по голове привел к госпитализации трех детей. ..