Они заработают с 22 апреля.

В посёлке Галицы и деревне Великово Гороховецкого района 22 апреля откроются два современных фельдшерско-акушерских пункта. Оба ФАПа уже получили лицензии и готовы принимать пациентов.В Галицах проживает свыше 670 человек. В летний период численность населения в нём увеличивается до 1200 жителей.Территория обслуживания медпункта в Великово охватывает 10 населённых пунктов, где проживает более 800 человек.«Медпункты оснащены современным медоборудованием и мебелью. В арсенале учреждений – электрокардиографы, тонометры для измерения артериального давления, анализаторы глюкозы, холестерина и гемоглобина, автоматические дефибрилляторы, портативные аппараты для проведения ИВЛ, пульсоксиметры», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.Здесь оборудованы кабинеты приёма взрослых и детей, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, комнаты персонала, холлы для ожидания, санитарные комнаты.«Летом ожидается открытие ещё одного современного ФАПа в селе Гришино. До конца года будут отремонтированы ещё пять - в деревнях Выезд, Арефино, Крутово, Васильчиково и в посёлке торфопредприятия «Большое», - резюмировал главный врач Гороховецкой ЦРБ Василий Бондаренко.Добавим, что перечисленные объекты обслуживают более 1600 жителей Гороховецкого района.