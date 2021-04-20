Новые ФАПы будут обслуживать 2 тысячи местных жителей. Открываются фельдшерско-акушерские пункты в поселке Галицы и деревне Великово Гороховецкого района. ФАПы получили лицензии и готовы

Новые ФАПы будут обслуживать 2 тысячи местных жителей. Открываются фельдшерско-акушерские пункты в поселке Галицы и деревне Великово Гороховецкого района. ФАПы получили лицензии и готовы начать прием граждан с 22 апреля. В поселке Галицы проживет более 670 человек, летом население увеличивается до 1200 жителей. До ЦРБ от населенного пункта 15 километров. ФАП в деревне Великово будет