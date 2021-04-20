За два дня проверено более 160 единиц автотранспорта, выявлено 132 нарушения ПДД, несколько водителей отстранены от управления транспортом.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями добровольной народной дружины «Дорожный надзор» провели профилактические рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель».За два дня проведения мероприятий было проверено более 160 единиц автотранспорта, выявлено 132 различных нарушения ПДД. Задержаны и отстранены от управления 5 водителей с признаками алкогольного опьянения.В отношении одного водителя составлен административный материал по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), еще в отношение одного водителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления), в отношении трех граждан составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).С начала текущего года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» выявлено 96 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении 6 водителей возбуждены уголовные дела за повторное нарушение правил дорожного движения.