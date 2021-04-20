Межрайонный прокурор провел совещание по вопросу противодействия.

Рост преступности несовершеннолетних зафиксирован на территории Кольчугино и Кольчугинского района. Эту тему обсудили на оперативном совещании с участием прокуратуры и местных органов системы профилактики. Были проанализированы причины и условия такого роста, обсуждены недостатки в работе контролирующих и правоохранительных органов, определены конкретные мероприятия, направленные на усиление взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений подростков.