Ресурсникам пришлось перекрыть газ во всем подъезде.

Пятые сутки жители подъезда дома 10Б по улице Чкалова в Муроме находятся без газоснабжения. Всему виной выявленные грубые нарушения в монтаже газовой колонки в одной из квартир, что в любой момент может привести к утечке газа. Сообщает . Специалисты попытались всё исправить, но не смогли. Собственники не дали портить кафель, а ещё пригрозили газовщикам, что взорвут весь дом, если те не вернут газовый шланг на место.Ресурсникам пришлось перекрыть газ во всем подъезде. В итоге без газоснабжения и горячей воды остаются 15 семей.- 15 апреля слесарем газовой службы производилось ТО в квартире №51. Абонент отказался предоставить доступ для осмотра оборудования. Для обеспечения безопасности было принято решение прекратить подачу газа на всём стояке. Сегодня с абонентом была достигнута договоренность об отключении квартиры. По прибытии газовой службы в квартиру, абонент снова отказался предоставить доступ для отключения газового оборудования. Сейчас поступает информация от абонента, что она угрожает открыть краны, взорвать дом, - прокомментировал происходящее Сергей Чиркунов, начальник аварийно спасательной службы.Хозяйка опасной квартиры закрылась внутри. После долгих переговоров в присутствии полицейских специалистам аварийной службы всё-таки удалось осмотреть газовое оборудование. Утечки газа не выявили. При этом вердикт специалистов был однозначный: чтобы не случилось беды, подключение котла и плиты необходимо произвести по технологии. Собственник на это не согласился.Сотрудники аварийной службы вынуждены были поставить заглушку и на другой стояк. Выходные люди провели без газа. Если с собственником квартиры так и не удастся договориться, газовым службам придётся решать вопрос о принудительном демонтаже самовольно подключенного оборудования через суд.Будет ли дана правовая оценка действиям и угрозам возмутителя спокойствия со стороны правоохранительных служб - пока не известно.