Соседи не предоставляют газовщикам доступ к оборудованию для устранения недостатков.

В Муроме в доме №10 «Б» по улице Чкалова из-за угроз взорвать дом жильцы пятые сутки сидят без газа. Об этом сообщает Муром24.Дело в том, что при подключении газовой колонки были выявлены грубые нарушения, которые могут привести к утечке голубого топлива. Газовщики попытались исправить ситуацию, но собственники квартиры не дали портить кафель. Вдобавок, они пригрозили взорвать МКД, если газовый шланг не будет смонтирован обратно.В результате специалисты отключили подачу горячей воды и газа в дом. Из-за нерадивых соседей страдает 15 семей.С одной стороны - специалисты аварийной службы, которые пытаются подключить газовое оборудование по установленным стандартам. С другой – владельцы квартиры, которые не согласны на это. Если договориться мирным путём не получится, то газовщики намерены добиваться принудительного демонтажа котла и плиты через суд.