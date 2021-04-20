Соседи не предоставляют газовщикам доступ к оборудованию для устранения недостатков.
В Муроме в доме №10 «Б» по улице Чкалова из-за угроз взорвать дом жильцы пятые сутки сидят без газа. Об этом сообщает Муром24.
Дело в том, что при подключении газовой колонки были выявлены грубые нарушения, которые могут привести к утечке голубого топлива. Газовщики попытались исправить ситуацию, но собственники квартиры не дали портить кафель. Вдобавок, они пригрозили взорвать МКД, если газовый шланг не будет смонтирован обратно.
В результате специалисты отключили подачу горячей воды и газа в дом. Из-за нерадивых соседей страдает 15 семей.
С одной стороны - специалисты аварийной службы, которые пытаются подключить газовое оборудование по установленным стандартам. С другой – владельцы квартиры, которые не согласны на это. Если договориться мирным путём не получится, то газовщики намерены добиваться принудительного демонтажа котла и плиты через суд.