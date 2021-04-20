Появились свежие данные о заболеваемости COVID-19 в России. За прошедшие сутки диагноз поставили жителям 83 регионов.

Появились свежие данные о заболеваемости COVID-19 в России. За прошедшие сутки диагноз поставили жителям 83 регионов.Количество россиян, подхвативших коронавирусную инфекцию, за день выросло на 8 164. Менее половины из них – 12,6% – не имеют клинических проявлений заболевания. Полностью выздоровел 9 631 человек. Скончались от осложнений, вызванных ковидом, 379 пациентов.Больше всего новых случаев (1 996) выявили в Москве. В первую пятерку регионов страны по COVID-19 также попали Санкт-Петербург (687 случаев), Московская область (562 случая), Ростовская область (235 случаев) и Самарская область (190 случаев), передает оперативный штаб.Материал дополняется.