На Центральной улице в садовом товариществе Ветеран-5 в подмосковном Домодедове полностью сгорел частный дом, передает . Причины возникновения огня еще только предстоит выяснить. Во врем ..

На Центральной улице в садовом товариществе "Ветеран-5" в подмосковном Домодедове полностью сгорел частный дом, передает "". Причины возникновения огня еще только предстоит выяснить. Во врем разбора завалов спасатели обнаружили на пепелище тела двух человек. Делом занимаются специалисты.