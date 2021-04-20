На Центральной улице в садовом товариществе Ветеран-5 в подмосковном Домодедове полностью сгорел частный дом, передает . Причины возникновения огня еще только предстоит выяснить. Во врем ..
<a href="https://33live.ru/novosti/20-04-2021-v-sgorevshem-dome-pod-moskvoj-nashli-dva-tela.html" target="_blank">В сгоревшем доме под Москвой нашли два тела</a> - На Центральной улице в садовом товариществе Ветеран-5 в подмосковном Домодедове полностью сгорел частный дом, передает . Причины возникновения огня еще только предстоит выяснить. Во врем ..
[url=https://33live.ru/novosti/20-04-2021-v-sgorevshem-dome-pod-moskvoj-nashli-dva-tela.html]В сгоревшем доме под Москвой нашли два тела[/url] - На Центральной улице в садовом товариществе Ветеран-5 в подмосковном Домодедове полностью сгорел частный дом, передает . Причины возникновения огня еще только предстоит выяснить. Во врем ..