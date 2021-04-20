Прорыты три траншеи длиной более километра.

Жители Головинского сельского поселения Судогодского района сообщили, что близ деревни Овсянниково ведётся нелегальная добыча полезных ископаемых - на сельхозземлях площадью 55 га начата разработка песчаных карьеров. Прорыты три траншеи длиной более километра.На место выехали представители регионального управления Россельхознадзора, областных департаментов безопасности, природопользования и охраны окружающей среды, лесного хозяйства, региональной политики.Нелегалы наносят ущерб природе и экономике области, вредят жителям, при вывозе добытых ресурсов разбиваются дороги. Для выявления нарушений земельного законодательства по всей области пройдут проверки.