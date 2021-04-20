Трагедия произошла 19 апреля в селе Семеновское-Советское.

На пожаре в Суздальском районе погибла девушка. Она вернулась в горящий дом за вещами, а выйти обратно на улицу уже не смогла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Утром 19 апреля в 11:31 в ведомство поступило сообщение о пожаре в дачном доме в селе Семеновское-Советское, на улице Попова.К моменту прибытия пожарных строение горело по всей площади - 50 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.По словам очевидца пожара, соседа погибшей девушки 1987 года рождения, он увидел, как из пристройки идёт густой чёрный дым и бросился на помощь. Во дворе находились хозяйка и собака. Хозяин был на работе.«Девушка бросилась в дом, надеясь что-то оттуда вынести, но выбраться самостоятельно не смогла. Соседу также не удалось войти в горящее здание, чтобы помочь женщине. Он смог лишь перенести на безопасное расстояние собаку вместе с будкой», - передали в МЧС слова свидетелей трагедии.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.