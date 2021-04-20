Владимирские пункты вакцинации от коронавируса теперь отображаются на Яндекс картах. Их отмечает Минздрав России.

Владимирские пункты вакцинации от коронавируса теперь отображаются на Яндекс картах. Их отмечает Минздрав России.Это поможет жителям области найти адрес, контакты и построить маршрут до ближайшей точки вакцинации. Ключевые слова для поиска -«вакцинация» или «где сделать прививку». В нашем регионе развёрнут 51 пункт вакцинации. А всего на федеральной карте отмечено более 4500 мест, где можно сделать прививку от Ковид - 19. Сегодня это наиболее полный список, и он будет дополняться. По данным департамента здравоохранения , от новой коронавирусной инфекции привито более 71 тысячи жителей области, из них более 49 тысяч получили второй компонент вакцины.