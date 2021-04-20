Только за прошедшие сутки - полсотни палов травы, из которых половина -
возле населенных пунктов. Наш корреспондент Никита Тарбеев увидел, как
сотрудники МЧС борются с огнем.
Только за прошедшие сутки - полсотни палов травы, из которых половина - возле населенных пунктов. Наш корреспондент Никита Тарбеев увидел, как сотрудники МЧС борются с огнем.
Пустырь у водоема Семязино- за считанные минуты огонь проходит через все поле. Со стороны торгового центра , к счастью, проведена опашка, но с другого края пламя свободно проникает в лесополосу- начинают тлеть деревья. На опушке работают муниципальные спасатели- они тушат травяные пожары уже вторые сутки подряд - без перерывов.
Сергей Константинов, спасатель:
-По счету какой уже выезд на пал травы?
-Тридцать второй.
-Правда?
-Да.
- То есть они ...
-Постоянно. Мы уже вторые сутки работаем - не сменяемся ///
Мы даже поесть не успеваем съездить. Изголодались, пипец. Никто не кормит, хоть бы принесли поесть чуть-чуть...
Заправился водой- и опять в бой...
А в поле - оперативная группа МЧС на квадроцикле- автоцистерна не проехала. В ход идут лопаты и , вот такое средство пожаротушения.
- Это махалка- средство для тушения травяных пожаров./// Установку нет смысла здесь запускать - такие площади. Поэтому вручную тут работаем.
За первую теплую неделю года , согласно сводкам МЧС, в регионе зафиксировано 327 палов травы, огонь прошел тысячу двести гектаров, сгорело пятьдесят восемь строений- в том числе и жилых домов. Больше двенадцати часов пожарные отстаивали от огня деревню ПершкОво в Гусь-Хрустальном районе, используя и вертолёт.
Но десять домов в итоге всё же сгорели . К счастью, обошлось без жертв.
Юрий Арбузов, замначальника МЧС по Владимирской области:
- За что нам это!!!
С шестнадцатого апреля в области введен особый противопожарный режим- не то что сжигание травы, разведение огня запрещено в принципе. Но штрафы поджигателей не останавливают. Найти и привлечь их к ответственности сложно.
Юрий Арбузов, замначальника МЧС по Владимирской области:
- На сегодняшний день составлено 375 дел об административных правонарушниях. Органы местного самоуправления так же ... порядка 96 протоколов было составлено как за сжигание мусора, так и за содержание земельных участков где не была вовремя уборка осуществлена.
А в соцсетях тем временем появляются все новые видео: огненное зарево в пойме Гусинки, горит трава на Огуречной горе, в Вяткино и Веризино, полыхает территория госуниверситета.
- Когда поджигают траву, то гибнет огромное количество различных живых существ- это насекомые, это птицы могут погибнуть или их гнезда.
Руслан Жуков- преподаватель биологии ВлГУ. Он заявляет, что польза от сжигания прошлогодней травы - это миф. Ему самому пришлось спасать из огня обгоревшего ёжика. Вот он на фото. Именно медленные ежи, которым негде спрятаться, как правило, становятся жертвами травяных палов.
Руслан Жуков, биолог, преподаватель ВлГУ:
- Его иголки были частично утрачены и он был очень худой и даже дымился - вот мы его спасли и отнесли в безопасное место. Передышку от пожаров обещает погода- сильно похолодало, впереди дожди. И больше всех их ждут, сбившиеся с ног спасатели.
Никита Тарбеев, Семен Карпов, Илья Хлудов, Вести Владимир
И уже сегодня ночью синоптики обещают ожидается резкое понижение температуры, снег с дождем, сильный ветер. А завтра столбик термометра не поднимется выше 10 градусов тепла. А виной всему Балканский циклон.