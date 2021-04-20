Только за прошедшие сутки - полсотни палов травы, из которых половина - возле населенных пунктов. Наш корреспондент Никита Тарбеев увидел, как сотрудники МЧС борются с огнем.

Только за прошедшие сутки - полсотни палов травы, из которых половина - возле населенных пунктов. Наш корреспондент Никита Тарбеев увидел, как сотрудники МЧС борются с огнем.Пустырь у водоема Семязино- за считанные минуты огонь проходит через все поле. Со стороны торгового центра , к счастью, проведена опашка, но с другого края пламя свободно проникает в лесополосу- начинают тлеть деревья. На опушке работают муниципальные спасатели- они тушат травяные пожары уже вторые сутки подряд - без перерывов.Сергей Константинов, спасатель:-По счету какой уже выезд на пал травы?-Тридцать второй.-Правда?-Да.- То есть они ...-Постоянно. Мы уже вторые сутки работаем - не сменяемся ///Мы даже поесть не успеваем съездить. Изголодались, пипец. Никто не кормит, хоть бы принесли поесть чуть-чуть...Заправился водой- и опять в бой...А в поле - оперативная группа МЧС на квадроцикле- автоцистерна не проехала. В ход идут лопаты и , вот такое средство пожаротушения.- Это махалка- средство для тушения травяных пожаров./// Установку нет смысла здесь запускать - такие площади. Поэтому вручную тут работаем.За первую теплую неделю года , согласно сводкам МЧС, в регионе зафиксировано 327 палов травы, огонь прошел тысячу двести гектаров, сгорело пятьдесят восемь строений- в том числе и жилых домов. Больше двенадцати часов пожарные отстаивали от огня деревню ПершкОво в Гусь-Хрустальном районе, используя и вертолёт.Но десять домов в итоге всё же сгорели . К счастью, обошлось без жертв.Юрий Арбузов, замначальника МЧС по Владимирской области:- За что нам это!!!С шестнадцатого апреля в области введен особый противопожарный режим- не то что сжигание травы, разведение огня запрещено в принципе. Но штрафы поджигателей не останавливают. Найти и привлечь их к ответственности сложно.Юрий Арбузов, замначальника МЧС по Владимирской области:- На сегодняшний день составлено 375 дел об административных правонарушниях. Органы местного самоуправления так же ... порядка 96 протоколов было составлено как за сжигание мусора, так и за содержание земельных участков где не была вовремя уборка осуществлена.А в соцсетях тем временем появляются все новые видео: огненное зарево в пойме Гусинки, горит трава на Огуречной горе, в Вяткино и Веризино, полыхает территория госуниверситета.- Когда поджигают траву, то гибнет огромное количество различных живых существ- это насекомые, это птицы могут погибнуть или их гнезда.Руслан Жуков- преподаватель биологии ВлГУ. Он заявляет, что польза от сжигания прошлогодней травы - это миф. Ему самому пришлось спасать из огня обгоревшего ёжика. Вот он на фото. Именно медленные ежи, которым негде спрятаться, как правило, становятся жертвами травяных палов.Руслан Жуков, биолог, преподаватель ВлГУ:- Его иголки были частично утрачены и он был очень худой и даже дымился - вот мы его спасли и отнесли в безопасное место. Передышку от пожаров обещает погода- сильно похолодало, впереди дожди. И больше всех их ждут, сбившиеся с ног спасатели.Никита Тарбеев, Семен Карпов, Илья Хлудов, Вести ВладимирИ уже сегодня ночью синоптики обещают ожидается резкое понижение температуры, снег с дождем, сильный ветер. А завтра столбик термометра не поднимется выше 10 градусов тепла. А виной всему Балканский циклон.