Среди них: «Жилье и городская среда» – 116, «Здравоохранение» – 35, «Демография» – 15, «Образование» – 14, «Экология» – 3 и «Культура» – 2 нарушения.

В первом квартале 2021 года прокуратура Владимирской области выявила 191 нарушение при реализации нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Среди них: «Жилье и городская среда» – 116, «Здравоохранение» – 35, «Демография» – 15, «Образование» – 14, «Экология» – 3 и «Культура» – 2 нарушения.Внесено 54 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлекли 26 лиц, к административной – 13. В суд направлено 18 исков. Объявлено два предостережения.Если рассматривать недочёты более предметно, то в ряде медучреждений пресечены нарушения по обеспечению медикаментами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Есть больницы, в которых простаивает или не подключено дорогостоящее оборудование. Нарушаются сроки ремонта или строительства учреждений.Что касается сферы ЖКХ, то в судах будет рассмотрено 18 исков о подключении земельных участков для многодетных к инженерным коммуникациям.Также надзорное ведомство обращает внимание на несоблюдение конкурсных процедур и отсутствие на госзакупках необходимой информации при реализации нацроектов «Здравоохранение» и «Жилье и городская среда».Напомним, что за 2020 год прокуратура 435 нарушений, связанных с нацпроектами.