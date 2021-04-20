Когда затягивается карантин, начинается помогает хобби.

Когда затягивается карантин, начинается помогает хобби. Квартира нашей героини Елены Ватагиной не вместила такого количества творчества, и оно выплеснулось в Арт-подъезд.Елена Ватагина:- Было написано на мастер-классе, что вам понадобится мастихин. Я загуглила, что такое мастихин. Оказалось, такая вот лопаточка для художников. Я пошла, купила мастихин. У меня, конечно, была не профессиональная паста, а был дома гипсоцемент, и я нанесла своим составом.Елена - учитель-логопед, но это не мешает ей пробовать себя в искусстве, изучать и использовать разные материалы, техники и стили. От классики до авангарда. Познакомьтесь с её творчеством в вечернем выпуске вестей в 21:05 в репортаже Любови Истратовой.