Боксёр из Владимирской области Рамазан Дадаев обеспечил себе участие в полуфинале первенства мира по боксу среди юниоров 2002-2003 годов рождения. Это значит, что он уже гарантировал себе

Боксёр из Владимирской области Рамазан Дадаев обеспечил себе участие в полуфинале первенства мира по боксу среди юниоров 2002-2003 годов рождения. Это значит, что он уже гарантировал себе бронзовые медали. В полуфинале Дадаев встретится с кубинским боксером Хорхе Луисом Филимоном. Поединок пройдет сегодня 20 апреля. Накануне Рамазан Дадаев в весе до 91 килограмма победил соперника из