Во Владимире вновь одна ледовая арена. Надолго ли растопили лёд в Полярисе и какой статус теперь у ледового дворца: спортивный комплекс или торговый центр?

Во Владимире вновь одна ледовая арена. Надолго ли растопили лёд в Полярисе и какой статус теперь у ледового дворца: спортивный комплекс или торговый центр?В Ледовом комплексе "Полярис" раньше занимались хоккеисты, фигуристы. Здесь каждый желающий мог покататься на коньках в любое время года. А сейчас здесь больше торговый центр. Можно приобрести текстиль, шапки, шубы и даже обувь.Льда нет больше года, с марта 2020-го. Территория 1800 квадратных метров пустует.Юлия Шувалова, корреспондент:- Здесь даже никого нет, нельзя взять в прокат коньки, хоть они и стоят.В нашем регионе хоккеем занимается 4,5 тысячи человек, а фигурным катанием -без малого шесть тысяч. И желающих все больше. При этом в областном центре работает только один ледовый комплекс "Владимир". Спортсменам приходиться ездить на тренировки в Ковров, Мелехево и Судогду. И как правило, это удовольствие не из дешевых, снять лед на час для группового занятия стоит от 4 000 тысяч рублей, не считая потраченных денег на дорогу. К тому же, для подготовки к соревнованиям требуется несколько часов в день и примерно 3-4 раза в неделю.Юлия Трунова, жительница г. Владимира:- Мы-родители не совсем понимаем,как так происходит, что в таком большом городе и при таком количестве желающих кататься и тренироваться два дворца не могут использоваться. Нам кажется, я представляю не только свое мнение, что администрация города и области должна найти какое-то решение, чтобы оба дворца функционировали, потому что для детей для нас родителей - это очень важно.Получить внятный ответ , почему в "Полярисе" нет льда , оказалось непросто. Его руководство на контакт не идет. ПО неофициальной информации - сломалось дорогостоящее морозильное оборудование. Ремонтировать его нельзя , а на новое - у собственника нет средств. В администрации Владимира ситуацию комментируют неохотно. Полярис - это частная собственность, а город содержит муниципальный дворец "Владимир". В департаменте спорта тоже пока нет четкого видения ситуации. Единственное , что известно по результатам обследования - здание не имеет отклонений и нарушений и готово для дальнейшей эксплуатации.Алексей Сипач, директор департамента по физической культуре и спорту Владимирской области:- Одна история построить, другая история содержать данный объект. Если его оставлять и использовать с ледовой площадкой, то это порядка 39 миллионов. Предварительно сумма такая. Инициативная группа выступила переформатировать данный объект под многофункциональный игровой зал. // Конечно, если он становится игровым залом, то это затраты меньше. Порядка 20-22 миллиона рублей ежегодного содержания.По словам Алексея Сипача, оставить комплекс именно ледовым останавливает и отсутствие областной команды по хоккею . А для ее создания потребуются дополнительные вложения. Игровой же спорт и единоборства в регионе развиты лучше. "Полярис" может стать достойной площадкой для проведения Чемпионатов и Первенств России. Но все-таки последние слово за собственником ..., но он пока взял тайм-аут.Юлия Шувалова, Дмитрий Горкин, Илья Хлудов "Вести Владимир"