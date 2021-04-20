Сегодня на владимирский железнодорожный вокзал в одиннадцать часов дня прибудет уникальный передвижной музей Поезд Победы.

Сегодня на владимирский железнодорожный вокзал в одиннадцать часов дня прибудет уникальный передвижной музей "Поезд Победы".Первая в мире инсталляция в движущемся составе даёт возможность зрителю контактировать с арт-объектом через специальный набор визуальной информации: посетителей ждёт путешествие во времени, сообщает ТАСС. Поезд состоит из восьми вагонов, каждый символизирует отдельный период сороковых годов. Гости надевают наушники, а само повествование ведётся от лица машиниста Лидии - участницы военных событий. Её роль исполнила актриса Екатерина Гусева. Полное погружение в атмосферу тех лет происходит за счёт мультимедийного сопровождения.