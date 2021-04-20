Региональные власти поблагодарили его за труд.

В Доме дружбы 19 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию появления уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области.Одни из задач детского омбудсмена в регионе – работа на укрепление авторитета семьи, совершенствование нормативно-правовой базы, адресная помощь семьям.За 10 лет работы правозащитный институт получил более восьми тысяч обращений, из которых 504 – от несовершеннолетних.В этот день Геннадия Прохорычева поздравляли губернатор, депутаты, митрополит Тихон и другие представители власти. Владимир Сипягин вручил ему Почётную грамоту администрации Владимирской области. Благодарственным письмом обладминистрации отмечен член Совета отцов Владимира, проректор Владимирского госуниверситета Алексей Панфилов.В свою очередь, за высокий профессионализм, большой вклад в обеспечение защиты прав и законных интересов детей Почётными грамотами Уполномоченного при по правам ребёнка награждены: инспектор по делам несовершеннолетних Елена Абрамова, замначальника отдела Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Олег Лапшин, координатор ПСО «Лиза Алерт» Валентина Савинова.Напомним, что в ближайшее время Геннадий Прохорычев покинет занимаемый пост. Пять кандидатур, которые могли бы прийти ему на смену, уже представлены в Заксобрание региона.