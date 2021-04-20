Региональные власти поблагодарили его за труд.
В Доме дружбы 19 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию появления уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области.
Одни из задач детского омбудсмена в регионе – работа на укрепление авторитета семьи, совершенствование нормативно-правовой базы, адресная помощь семьям.
За 10 лет работы правозащитный институт получил более восьми тысяч обращений, из которых 504 – от несовершеннолетних.
В этот день Геннадия Прохорычева поздравляли губернатор, депутаты, митрополит Тихон и другие представители власти. Владимир Сипягин вручил ему Почётную грамоту администрации Владимирской области. Благодарственным письмом обладминистрации отмечен член Совета отцов Владимира, проректор Владимирского госуниверситета Алексей Панфилов.
В свою очередь, за высокий профессионализм, большой вклад в обеспечение защиты прав и законных интересов детей Почётными грамотами Уполномоченного при по правам ребёнка награждены: инспектор по делам несовершеннолетних Елена Абрамова, замначальника отдела Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Олег Лапшин, координатор ПСО «Лиза Алерт» Валентина Савинова.
Напомним, что в ближайшее время Геннадий Прохорычев покинет занимаемый пост. Пять кандидатур, которые могли бы прийти ему на смену, уже представлены в Заксобрание региона.