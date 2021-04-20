За ремонт отвечает «ДСУ-3». Сдать объект планируется к 1 ноября.

С 10 мая во Владимире приступят к капремонту моста на улице Мира возле ДДюТ. На эти цели выделено 13,76 млн рублей.В связи с дорожными работами изменится схема проезда общественного транспорта, который не будет подъезжать к Дворцу.Проезд автотранспорта к жилым домам и учреждению со стороны улицы Мира будет организован через улицу Пушкарскую.При этом частичное движение по мосту будет сохранено – на весь период свободными останутся одна полоса и один пешеходный тротуар.За ремонт отвечает «ДСУ-3». Сдать объект планируется к 1 ноября.