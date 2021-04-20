С 10 мая движение общественного транспорта будет осуществляться без подъезда к ДТЮ.

10 мая во Владимире начнется на улице Мира, в районе поворота к Дворцу детского (юношеского) творчества. Сообщили в мэрии.Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость ремонта составит более 13,76 млн рублей. За работы отвечает «ДСУ-3». По контракту, ремонт должен завершиться не позднее 1 ноября.В связи с предстоящим ремонтом, с 10 мая движение общественного транспорта будет осуществляться без подъезда к ДТЮ. Посадка и высадка пассажиров предусмотрена на остановках, расположенных на улице Мира.Проезд легковых и грузовых автомобилей к жилым домам и к дворцу со стороны автодороги на улице Мира будет организован через улицу Пушкарскую.При этом достигнута договоренность с дорожными строителями о частичном сохранении движения по мосту пешеходов, а также легковых и грузовых автомобилей. Ремонт будет производиться таким образом, чтобы на весь период ремонтных работ оставались свободными один из мостовых пешеходных тротуаров и одна полоса для движения транспорта. Движение будет организовано в одном направлении - от ДД(ю)Т в сторону ул. Мира.Жителей просят с пониманием отнестись к временным затруднениям, вызванным ремонтными работами.Напомним, 64-метровый мост на улице Мира построен в 1987 году и до настоящего времени на нём ремонтировали только проезжую часть. Благодаря нацпроекту в этом году появилась возможность устранить дефекты и повреждения моста. Сооружение соединяет жилой комплекс с магистральной общегородской четырёхполосной дорогой по улице Мира, а Дворец детского (юношеского) творчества как крупнейшую в областном центре организацию дополнительного образования ежедневно посещает большое количество детей.