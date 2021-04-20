Учащихся поймал патруль ГИБДД.

В минувшие выходные бдительный патруль ГИБДД задержал во Владимире трёх учащихся школ №№ 37 и 39, которые поджигали сухую траву. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.Родителей 11-12-летних хулиганов вызвали в школу. На нарушителей составлены административные материалы, которые рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних. Пап и мам оштрафуют.Напомним, что в условиях особого противопожарного режима семьям учащихся грозит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.Добавим, что за сутки во Владимирской области выявлено 46 случаев поджога сухой травы.