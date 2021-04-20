На 33 регион надвигается шторм. Как предупреждает МЧС области, вечером 20 апреля в области ожидается дождь, мокрый снег и сильный ветер до 19 метров в секунду. Непогода продержится до утра 21

На 33 регион надвигается шторм. Как предупреждает МЧС области, вечером 20 апреля в области ожидается дождь, мокрый снег и сильный ветер до 19 метров в секунду. Непогода продержится до утра 21 апреля. Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ,