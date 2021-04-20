За сутки только в одном областном центре десятки возгораний.

Главная тема последних дней. Регион накрыла волна травяных пожаров. За сутки только в одном областном центре десятки возгораний.Напомним, в регионе введён особый противопожарный режим, который предполагает штрафы за сжигание мусора и травы, но поджигателей это не останавливает. В соцсетях появляются всё новые видео травяных пожаров: огненное зарево на проспекте Строителей, на пустыре ВлГУ, горит трава на Огуречной горе, в Вяткино, Веризино. Сотрудники МЧС и муниципальные спасатели сбиваются с ног.- По счету какой уже выезд на пал травы?- Тридцать второй.- Правда?- Да. Постоянно. Мы уже вторые сутки работаем - не сменяемся. Мы даже поесть не успеваем съездить. Изголодались. Никто не кормит, хоть бы принесли поесть чуть-чуть.Как спасатели борются с огнём и когда они могут получить передышку - об этом в наших следующих выпусках «Вестей» расскажет Никита Тарбеев.