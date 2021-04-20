Не допускается и привлечение профессиональных операторов.

Меньше чем через два месяца в школах прозвучат последние звонки и пройдут последние утренники в детсадах. Они снова пройдут без родителей? Это вопрос волнует сейчас большинство мам и пап Владимирскойобласти.Напомним, что запрет на проведение праздничных массовых мероприятий в детсадах и школах с присутствием родителей и гостей действует с прошлого года.В региональном Роспотребнадзоре отметили, что в условиях распространения коронавируса не допускается присутствие родителей или законных представителей детей, не допускается привлечение профессиональных операторов.На брифинге в начале марта директор департамента образования Ольга Беляева на вопрос «Шить ли выпускные платья 11-классницам?», ответила «Конечно, шить!». Это значит, что . Но с ограничениями, отметила глава ведомства: «Это не будут какие-то большие праздники, мероприятия даже нельзя назвать массовыми, потому что они у нас запрещены. Все это будет отдельными группами в отдельных, конкретных коллективах». По предварительным данным, во Владимире последний звонок прозвенит 21 мая, а выпускные вечера пройдут 29 июня.Напомним, что в прошлом году из-за введения эпидограничений . Одиннадцатиклассники попрощались со школой у экранов компьютеров и телефонов.