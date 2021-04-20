В МЧС предупреждают, что в такую погоду повышаются риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20 по 21 апреля в регионе ожидается выпадение сильных осадков. Синоптики обещают дождь и мокрый снег. Усиление порывов ветра прогнозируется до 19 метров в секунду.В МЧС предупреждают, что в такую погоду повышаются риски возникновения чрезвычайных ситуаций.Владимирцам рекомендовано не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.При возникновении опасных ситуаций следует звонить: 101, 112.