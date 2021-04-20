Температура воздуха днём +6…+8 °C.

По данным синоптиков, во вторник, 20 апреля, во Владимирской области ожидается облачная погода. Днём небольшой дождь. Ветер восточный 7 – 12 м/с., местами порывы 12 – 17 м/с. Температура воздуха днём +6…+8 °C, ночью -1…+4 °C. Атмосферное давление 755 мм ртутного столба.Изображение с сайта