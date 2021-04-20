Паводок в регионе продолжается.

Во Владимирской области на контроле МЧС продолжает оставаться ситуация с наводнениями в водоёмах региона.По оперативным данным ведомства под водой остаются: девять приусадебных участков в Собинке, 29 садов в Суздальском районе, четыре участка в СНТ «Связист» во Владимире, 22 - в Судогде и четыре в Мстёре.От воды освободился мост в Рождествено. «Высохли» 26 садовых участков и участок дороги в СНТ «Волгарь» Петушинского района.В Вязниках продолжает работать лодочная переправа, которой воспользовались уже 1194 человек, среди которых 156 детей.