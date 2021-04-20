Во Владимирском государственном университете наградили победителей и призёров Международного конкурса проектов «Путь к звездам: становление и развитие советской/российской космонавтики».

Во Владимирском государственном университете наградили победителей и призёров Международного конкурса проектов «Путь к звездам: становление и развитие советской/российской космонавтики».Конкурс посвящен 60-летию полета Ю.А. Гагарина. Организаторы - Русское космическое общество и кафедра всеобщей истории Педагогического института ВлГУ.Цель конкурса: воспитание у подрастающего поколения патриотизма, уважения к истории своей страны и народу; сохранение и умножение исторической памяти о вкладе России в освоение космического пространства.На вопросы студентов и преподавателей ответил Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Валерий ТокаревВ конкурсе приняли участие студенты вузов и учащиеся среднеобразовательных учреждений России, Великобритании и ДНР.