Непонятным феноменом немедленно заинтересовалась районная администрация.

Жители микрорайона Ефимьево в выходные с удивлением обнаружили, что местный ручей внезапно изменил естественный цвет воды на белый. Запись об этом инциденте появилась в паблике "".Непонятным феноменом немедленно заинтересовалась районная администрация. Ей сотрудники вчера выехали на место. При осмотре ручья сведения не подтвердились.Власти приняли решение регулярно мониторить состояние воды в этом ручье. В случае повторения ситуации они обратятся к специалистам Роспотребнадзора, чтобы они взяли пробы воды для исследования. Это поможет установить причину загрязнения и устранить её.