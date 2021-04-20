Когда в Муроме приступят к восстановлению рухнувшей стены в Свято-Троицком монастыре , пока неизвестно. Как пояснили в муромской епархии, вопрос надо согласовывать с Росимуществом.

Когда в Муроме приступят к восстановлению рухнувшей стены в Свято-Троицком монастыре , пока неизвестно. Как пояснили в муромской епархии, вопрос надо согласовывать с Росимуществом.о.Артемий Чернов, руководитель отдела Муромской епархии по взаимодействию со СМИ:- Реставрация осложняется тем, что собственником является Росимущество, церковь является пользователем. Кроме того, объект является памятником культуры федерального значения. Для работ необходимо сложные бюрократические процедуры, масса согласований и всех остальных мероприятий.Напомним, ЧП произошло 18 апреля. Стена обрушилась днем, к счастью , никого не задев. Сколько лет ограждению, сейчас точно сказать нельзя. Она стояла прямо на земле , без фундамента , и стену могли подмыть паводковые воды, полагают в муромской епархии. Но событие это, к сожалению , предсказуемое . Полтора года назад Вести рассказывали о проблеме. У стены с восточной стороны обители был наклон как у Пизанской башни, 4 градуса. Все это время между епархией и собственниками велась лишь переписка. Единственное , что сделали в монастыре - оградили опасный участок. ((Досье))Тем временем , в Свято-Троицкий монастырь со всей России приезжают тысячи паломников и туристов . Здесь покоятся мощи святых Петра и Февронии.