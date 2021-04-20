Информацию об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Во Владимире родителям воспитанников детских садов объявлено, что утренники в 2021 году пройдут без их участия. Операторов и фотографов также на выпускной не пустят.В мэрии Владимира отмечают, что 7 апреля городское управление образования получило письмо от Роспотребнадзора, в котором прописан однозначный запрет. Ведомство ссылается на установленные федерацией ограничения, которые продлены до 1 января 2022 года. Санитарно-эпидемиологические требования для учреждений образования запрещают массовые мероприятия в детсадах и школах с участием родителей и приглашённых граждан.Разумеется, что документ распространяется не только на столицу региона, но и на всю Владимирскую область. Пока на федеральном уровне не будут приняты послабления, родителям можно забыть об участии в выпускных в школах и детских садах.