В селе Богослово неизвестный отравил минимум 9 собак. Убийца бросал отравленную колбасу через заборы. В результате погибли лабрадоры, чихуахуа и другие породистые питомцы.

В селе Богослово неизвестный отравил минимум 9 собак. Убийца бросал отравленную колбасу через заборы. В результате погибли лабрадоры, чихуахуа и другие породистые питомцы. Местные жители рассказали, что полиция отказалась изучать записи с видеокамер и предложила людям самостоятельно искать виновника.На улицах Богослово теперь мертвая тишина. По меньшей мере 9 собак стали жертвами неизвестного отравителя. Догхантер, по словам жителей, бросал отравленную неизвестным ядом колбасу через заборы. Первые отравленные животные были найдены утром в субботу. Юлия рассказывает, что Бусинку удалось спасти чудом. Возможно, что собака попросту не доела отравленную колбасу .Юлия, хозяйка спасенной собаки:- В обед ей стало плохо. то есть в обед она голову повесила, слегла. Я посмотрела, а потом у нее слюни начали, такого оранжевого цвета, я ее подмышку и в больницу. Под капельницей, мы наверное часа два пробыли - её удалось спасти. Теперь еще нам три капельницы.Жертвами отравителя могли стать не только животные. Тот же кусок колбасы могли поднять дети (например , у Юлии - их двое), и взрослые, чтобы выбросить. А яд впоследствии мог попасть в организм. Но что это была за отрава, неизвестно. По словам жителей , прибывшие полицейские почему -то не взяли образцы яда на анализ и отказались исследовать записи с камер в магазинах.Анастачия Кучерова, староста поселка Богослово:- Однако полицейские предложили собственникам собак, самим пройтись по магазинам, пройтись и узнать, кто, где, что покупал. У нас есть в камерах, кто где, что покупал - можно же посмотреть. Нам сказали, что это не люди погибли и ничего они брать не будут, изымать.Расследование своими силами пока результатов не дало. В местном магазине , где , к примеру , крысиный яд - всегда в продаже , уверяют : им давно никто не интересовался. В маленьком поселке легко вычислить покупателя такого товара.Ольга Жигалова, продавец:- Вообще даже не спрашивали, последнее время. у нас, в основном, этот товар идет осенью. То есть сейчас весна - это не ходовое. Он у нас прям убран, в коробках запечатан. В ближайшее время, точно никто не спрашивал.Чем отравили собак неизвестно, говорят специалисты. В случае отравления питомца счет идет на минуты и многое зависит от действий хозяина. Если собака проявляет признаки отравления , необходимо промыть желудок смесью перекиси и воды и срочно ехать в клинику.Кирилл Зиберлейб, ветврач клиники «Атлант»:- Если в течении часа - полтора, мы говорим, что ребят, давайте применяйте рвотные средства. Ту же перекись, она часто дома есть, в зависимости от веса. На кошку, миллилитров 5-10 полученного раствора. И если вовремя успели и вырвало, то процент выживаемости очень большой.За подобную жестокость есть отдельная статья Уголовного кодекса, которая предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 3 лет. Хозяева могут потребовать с догхантера возмещение морального и материального вреда от смерти любимцев. Останавливать расследование жители Богослова не собираются.Константин Миронов, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"