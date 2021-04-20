С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20367 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18074 пациента. В стационарах лежит 306 жителей, из них 197 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1673 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 27 новых случаев заражения Covid-19.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 16 костромичам. Три жителя заболели ковидом в Костромском районе. По два инфицированных выявлено в Нее и Красном-на-Волге. По одному – в Буе, Нерехтском, Судиславском и Вохомском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20367 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18074 пациента. В стационарах лежит 306 жителей, из них 197 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1673 заболевших.