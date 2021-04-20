Площадь пожаров за истёкшие сутки составила 107 гектаров.

За 19 апреля во Владимирской области потушили 46 палов травы, из которых 28 произошли на территории населённых пунктов. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщила руководитель пресс-службы МЧС региона Екатерина Мищенко.Площадь пожаров за истёкшие сутки составила 107 гектаров.«С начала года в регионе произошло 327 поджогов сухой травы на общей площади почти две тысячи гектаров», - уточнили в МЧС.Сложная пожароопасная обстановка сохраняется.Добавим, что активная работа по борьбе с поджигателями сухостоя. С начала года на них 166 протоколов.