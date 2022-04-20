Акции видеосервиса Netflix упали в цене на постмаркете на 25% после того, как гигант потокового видео сообщил о потере 200 000 платных подписчиков в первом квартале 2022 года и риске сокращения подписной базы еще на 2 млн абонентов. В последний раз Netflix, у которого сейчас 221,6 млн подписчиков, сообщал о потере клиентов в октябре 2011 года.

Гигант потокового видео Netflix во вторник, 19 апреля, сообщил о потере подписчиков впервые за более чем десятилетие и предсказал дальнейшее их сокращение во втором квартале. Акции компании упали более чем на 25% на торгах в нерабочее время, до $257,28 за бумагу на 0:25 мск, по данным Yahoo Finance. Цена на закрытии торгов составляла $348,61 за акцию.Сейчас у Netflix 226, 1 млн подписчиков. Последний раз компания сообщала о потере клиентов в 2011 году. Компания сообщила 19 апреля в письме акционерам об итогах первого квартала, что потеряла 200 000 подписчиков. Она не достигла своего целевого показателя в 2,5 млн новых платных абонентов видеосервиса.Компания отметила, что решение приостановить работу в России, принятое в начале марта, лишило стриминговый сервис 700 000 пользователей. В первом квартале Netflix добавил почти 1,1 млн пользователей в Азиатско-Тихоокеанском географическом сегменте, но потерял их в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Компания предупредила о рисках потери 2 млн подписчиков во втором квартале.Консенсус-прогноз Уолл-стрит, по данным Refinitiv, на которые ссылается Reuters, составил 227 млн подписчиков по итогам весеннего квартала. Выручка Netflix в первом квартале выросла на 10%, до $7,87 млрд, что немного ниже прогнозов Уолл-стрит в $7,93 млрд. Компания сообщила о чистой распределенной прибыли на акцию в размере $3,53, опередив консенсус-прогноз Уолл-стрит в $2,89.Компания объяснила трудности с регистрацией новых клиентов тем, что интерес к потоковому видео, вызванный пандемией COVID-19, скрывал реальную картину: Большое количество домохозяйств, использующих учетные записи, в сочетании с конкуренцией создает препятствия для роста доходов. Количество общих учетных записей стало большой проблемой для видеосервиса — помимо платных клиентов Netflix смотрят около 100 млн домохозяйств, которые, по его данным, обмениваются учетными записями. Из них 30 млн — в США и Канаде.Netflix отметил, что доля телепросмотров в США у сервиса остается стабильной, по данным Nielsen, это свидетельствует об удовлетворенности и подписчиков. Конкуренцию сервису потокового видео составляют Amazon, Walt Disney, недавно образованный Warner Bros Discovery и Apple. По данным исследовательской компании Ampere Analysis, в 2021 году потоковые сервисы потратили $50 млрд на новый контент, чтобы привлечь или удержать подписчиков. Это на 50% больше, чем в 2019 году, когда были запускались новые потоковые сервисы.Netflix смог увеличить цены на подписку в США, Великобритании и Ирландии, чтобы финансировать производство контента и рост в других частях мира, таких как Азия, отметил аналитик Wedbush Майкл Пачтер. Однако цены на подписку на развивающихся рынках ниже. Аналитик Benchmark Мэтью Харриган предупредил, что неопределенность в мировой экономике может подорвать рост подписчиков и способность Netflix продолжать повышать цены по мере усиления конкуренции.Падение цены на акции Netflix после публикации данных за первый квартал затронуло и бумаги аналогичных компаний — Roku упал более чем на 6%, Walt Disney — на 3%, а Warner Bros Discovery — на 2%, передает Reuters. Акции самого Netflix снизились на 42% за 2022 год (до закрытия вторника), по сравнению с падением S&P 500 примерно на 6% за этот же период.