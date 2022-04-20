На эти цели выделили свыше 37 млн рублей.

Александр Авдеев проинспектировал в Гусь-Хрустальном благоустройство парка у Детской школы искусств имени М.А. Балакирева. Ранее территория сквера находилась в запущенном состоянии. Фонтан и сцена были разрушены, асфальт на тротуарах «растаял», отсутствовало освещение, скамейки и урны.При этом объект расположен между двумя крупными районами города, рядом расположена ДШИ, где учится около 1600 детей и проводятся массовые мероприятия.«Благодаря нацпроекту мы сможем возродить былую популярность этого парка», − уверен мэр города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов.Работы начались ещё в 2021 году. На эти цели выделили свыше 37 млн рублей. Подрядчик установил сцену, смонтировал уличное освещение и видеонаблюдение. Ведётся озеленение участка, установка детской площадки, спортивного оборудования и малых архитектурных форм.«До конца лета парк станет полноценной зоной отдыха для горожан всех возрастов» − подчеркнул глава региона.