Количество владимирских клиентов «Ростелекома», которые используют электронный счет, за 2021 год выросло на 20 %. Таким образом, более 80 % пользователей услуг провайдера в регионе получает

Количество владимирских клиентов «Ростелекома», которые используют электронный счет, за 2021 год выросло на 20 %. Таким образом, более 80 % пользователей услуг провайдера в регионе получает квитанции онлайн. Причем 98 % новых абонентов сразу выбирают онлайн-счета вместо бумажных. Самый востребованный способ получения квитанции – в Едином личном кабинете (ЕЛК). Персональный онлайн-офис используют почти 60 %