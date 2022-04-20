Региональную онкологическую службу ждет масштабная модернизация. На эти цели до конца 2024 года из...

Региональную онкологическую службу ждет масштабная модернизация. На эти цели до конца 2024 года из федерального бюджета направят свыше полутора миллиардов рублей.В планах - расширение спектра молекулярно-генетических исследований. В прошлом году в лабораториях владимирского онкодиспансера проведено более 1300 таких анализов. Профильный отдел появился в нашем регионе в 2020 году благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Закуплено современное роботизированное оборудование. Такие методы исследования позволяют выявить мутации в генах и определить чувствительность опухоли к различным таргетным препаратам, что повышает эффективность терапии. Молекулярно-генетические анализы также помогают определить предрасположенность к онкозаболеваниям.