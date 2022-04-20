Эксперты назвали самые дорогие торговые улицы России. Была проведена оценка стоимости квадратного...

Эксперты назвали самые дорогие торговые улицы России.Была проведена оценка стоимости квадратного метра аренды площадей за пределами столичных регионов. Рейтинг, опубликованный «РБК — Недвижимость», включает 14 городов-миллионников (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), а также 42 города с населением до 1 млн жителей и с максимально развитыми рынками стрит-ритейла.Самые высокие ставки аренды помещений стрит-ритейла за пределами столичных регионов — в Казани и Иркутске (до 30 тыс. рублей за 1 кв. метр в год), далее следует Ставрополь и Кемерово.Пятое место с максимальными 20 тыс. руб. за «квадрат» в год с Большой Московской улицей во Владимире поделили улица Шеронова в Хабаровске, улица Максима Горького в Нижнем Новгороде, Красный проспект в Новосибирске.По оценкам экспертов, минимальная годовая ставка аренды «квадрата» без НДС на Большой Московской составляет 4800 рублей.Фото: domofoto.ru