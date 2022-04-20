И других преступлениях.
Похитивший осенью 2020 года семилетнего мальчика из Камешково Дмитрий Копылов признал свою вину по всем обвинениям. Об этом сообщается на сайте суда Камешковского районного суда.
В апреле 2022 года по уголовному делу Копылова провели 4 судебных заседания. Суд исследовал около 50 вещественных доказательств и 300 электронных файлов.
На заседании 20 апреля Дмитрий Копылов признал вину в каждом из 62 эпизодов обвинения, 21 из которых — обвинение в педофилии.
Следующее заседание состоится 12 мая в 14:00 (стадия прений). Оно будет проходить в закрытом режиме.
Сообщается, что оглашение итогового решения запланировано во второй половине мая.
В начале апреля «33Live.Ru» писал о допросе детей, изнасилованных Дмитрием Копыловым.