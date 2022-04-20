Во Владимире началось голосование за проекты благоустройства общественных пространств города. Какие...

Во Владимире началось голосование за проекты благоустройства общественных пространств города. Какие объекты в списке, узнал Дмитрий Горкин.Самый монументальный проект, в прямом смысле этого слова. Площадь Победы перед зданием областного суда может преобразиться уже в следующем году. Если за неё проголосуют жители города.Дмитрий Еропов, заместитель начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира:- Один из объектов для голосования предоставлена Площадь Победы с установкой на ней памятника, которому присвоен статус города Владимира. Правильно звучит: "Владимир - город трудовой доблести". Это как первый вариант для голосования. Место выбрано исходя из исторической направленности, объект культурного наследия - памятник Победы. Поэтому его ближе к нему и выбрали.Стела, фонтаны, дополнительное озеленение по эту сторону дороги. И ремонт мемориала Вечного огня на стороне противоположной. Пока проект предварительный. Сейчас нужно определиться с местом и уже потом с его структурной наполненностью, говорят городские чиновники.Следующий потенциальный вариант - сквер у "Новинки". На его благоустройство у мэрии не менее грандиозные планы. Но с условием максимального сохранения существующих зелёных насаждений.Дмитрий Еропов, заместитель начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира:- На данной территории предполагается установить детскую площадку, небольшую зону отдыха, малые архитектурные формы в виде 3Д элементов, а также организовать место досуга в виде лавок и урн, где можно посидеть, почитать книжки, студентам провести свободные пары. Приведём здесь всё в порядок - газоны, бордюры, деревья, ограждения, безопасность от выхода на проезжую часть.Всего же в списке восемь территорий - улицы Девическая, Гвардейская в микрорайоне Юрьевец, скверы на улицах Добролюбова, Сперанского, Горького, Зерновский сквер.Сделать свой выбор можно с помощью общероссийской интернет-платформы формирования комфортной городской среды ZA.GORODSREDA.RU. до 30 мая. Для этого необходима учётная запись на Госуслугах. Одно НО - на текущий момент голосование не работает по техническим причинам. По словам чиновников, разработчики этим вопросом уже занимаются.Дмитрий Горкин, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”