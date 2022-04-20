Одного увезли в больницу, второго после оказания помощи отправили лечиться амбулаторно.

Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе М-7 в Петушинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Сообщение об аварии поступило 19 апреля в 14-01. На место незамедлительно выехали подразделения экстренных служб. Выяснилось, что Kia протаранила машину дорожной службы, которая мыла барьерное ограждение. После этого в иномарку врезалась «Лада».«Спасателями проводилась деблокировка пострадавшего и смыв топлива», - уточнили в МЧС.Как добавили в УМВД региона, в результате происшествия пострадали водители легковушек. Одного увезли в больницу, второго после оказания помощи отправили лечиться амбулаторно.Всего в ликвидации последствий ЧП принимало участие 13 человек, а также 4 единицы техники.