Доски, пластиковые бутылки и листы железа. Территория около дома 8 «А» на улице Суздальская в неприглядном состоянии. Евгений Павлов, корреспондент Как говорят местные жители, на этом месте

Доски, пластиковые бутылки и листы железа. Территория около дома 8 «А» на улице Суздальская в неприглядном состоянии. Евгений Павлов, корреспондент Как говорят местные жители, на этом месте был гараж. Сейчас от него остались только доски и строительный мусор. Несанкционированная свалка здесь уже полгода. Убирать ее никто не спешит. В доме четыре этажа и два подъезда.