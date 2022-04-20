Доски, пластиковые бутылки и листы железа. Территория около дома 8 «А» на улице Суздальская в неприглядном состоянии. Евгений Павлов, корреспондент Как говорят местные жители, на этом месте
<a href="https://33live.ru/novosti/20-04-2022-garazh-slomali-musor-ne-ubrali-kto-ostavil-svalku.html" target="_blank">Гараж сломали, мусор не убрали. Кто оставил свалку?</a> - Доски, пластиковые бутылки и листы железа. Территория около дома 8 «А» на улице Суздальская в неприглядном состоянии. Евгений Павлов, корреспондент Как говорят местные жители, на этом месте
[url=https://33live.ru/novosti/20-04-2022-garazh-slomali-musor-ne-ubrali-kto-ostavil-svalku.html]Гараж сломали, мусор не убрали. Кто оставил свалку?[/url] - Доски, пластиковые бутылки и листы железа. Территория около дома 8 «А» на улице Суздальская в неприглядном состоянии. Евгений Павлов, корреспондент Как говорят местные жители, на этом месте