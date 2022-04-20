1 мост, 5 участков дорог и 71 приусадебный участок. Именно столько объектов подтоплены на территории области. Об этом сообщают в региональном МЧС. В регионе продолжается период весеннего

1 мост, 5 участков дорог и 71 приусадебный участок. Именно столько объектов подтоплены на территории области. Об этом сообщают в региональном МЧС. В регионе продолжается период весеннего половодья. Спасатели обещают – сейчас происходит снижение уровней воды на малых реках и рост на крупных. В ближайшие дни прогнозируется подтопление 7-ми приусадебных участков водами реки Клязьма в