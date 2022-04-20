Получил паспорт в 90 лет. Житель города Курлово Гусь-Хрустального района спустя годы наконец получил официальный документ. В этом ему помогли неравнодушные соседи и общественники. Судьба у

Получил паспорт в 90 лет. Житель города Курлово Гусь-Хрустального района спустя годы наконец получил официальный документ. В этом ему помогли неравнодушные соседи и общественники. Судьба у дедушки непростая. Он родился в Казахстане ещё до Великой Отечественной войны. Юношей помогал в тылу. Позже семья перебралась во Владимирскую область. После распада СССР несколько лет Борис Мамаев безуспешно