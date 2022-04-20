Накануне, 19 апреля 2022 года, в 19-18 в Главное управление МЧС России по Владимирской области...

Накануне, 19 апреля 2022 года, в 19-18 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Ковровский район, с. Крутово, ул. Просторная, д. 8.Прибывшие пожарные увидели дым из квартиры на 1-ом этаже. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали возгорание на площади 15 кв. м. Пострадала внутренняя отделка и имущество квартиры. С места пожара было эвакуировано 10 человек. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 17 человек личного состава, проинформировали в пресс-службе МЧС. Дознаватель устанавливает причину пожара.