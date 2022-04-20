Предприимчивая особа фотографировала на мобильный телефон экран монитора и отправляла сведения заказчику. За свои услуги злоумышленница получила 4300 рублей.

В Коврове осудили девушку, которая торговала персональными данными абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.В 2018 году она трудоустроилась специалистом в офис продаж. Сотрудница имела доступ к биллинговой системе обслуживания клиентов. В декабре 2020 года «ВКонтакте» за денежное вознаграждение ей предложили передавать персональные данных абонентов. Дама согласилась.Через «Telegram» сотруднице поступали сообщения, содержащие номера, по которым необходимо слить информацию. Предприимчивая особа фотографировала на мобильный телефон экран монитора и отправляла сведения заказчику. За свои услуги злоумышленница получила 4300 рублей.Бизнес процветал недолго. Вскоре на ковровчанку завели уголовное дело по статье о неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации, повлекший копирование, совершённое из корыстных побуждений.Суд приговорил её к ограничению свободы на срок 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.