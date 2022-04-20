Ковровская городская прокуратурой Владимирской области провела проверку исполнения законодательства...

Ковровская городская прокуратурой Владимирской области провела проверку исполнения законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение».В рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» между ГБУ ВО «Облстройзаказчик» и ООО «Евролюкс» был заключен контракт на выполнение работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Смолино Ковровского района. Впоследствии комиссией в составе руководителей названных юридических лиц и ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница» составлен акт приёмки объекта, согласно которому, фельдшерско-акушерский пункт построен в соответствии с требованиями проектной документации и технических регламентов. На основании указанного акта администрацией Ковровского района в тот же день выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в акт приёмки были внесены заведомо ложные сведения, поскольку в действительности на момент его составления работы по строительству в полном объеме выполнены не были.Ковровский городской прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).Расследование уголовного дела находится на контроле Ковровского городского прокурора.Фото: https://pixabay.com/ru/